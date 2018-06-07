В Чернигове мужина отнес в полицию найденные 23 тысячи гривен

Владелец денег в это время уже был в полиции

В Чернигове местный житель, прогуливаясь по городу, нашел на полу развлекательного центра 23 тысячи гривен. Об этом передает zi.dn.ua.

Мужчина говорит, что даже головой покачал от наваждения, ибо подумал, что это сон.

Черниговец решил позвонить в полицию и сообщить о своей находке. А в это время там же, в отделении полиции, находился гость города, потерявший всю наличку – более 20 тысяч гривень. Он очень обрадовался, что деньги нашлись.

"Нашедший деньги мужчина скромно удалился. Вот и думай, что побудило человека отдать сказочную находку? Это могут быть его честность и порядочность, что скорее всего. А может, страх быть наказанным за присвоение чужого имущества, даже найденного. В Уголовном кодексе такой поступок квалифицируется как кража", - рассуждают в издании.

Ранее сообщалось, что в Испании 10-летний школьник из Кальдес-де-Монбуй в каталонской провинции Барселона обнаружил у своего деда пачку банкнот по 100 евро. Мальчик принес деньги в школу и раздал своим одноклассникам. Произошедшее выяснилось, когда учитель заметил у детей слишком крупные купюры.

Отмечается, что дед откладывал деньги на необходимое медицинское оборудование для бабушки 10-летнего мальчика.

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