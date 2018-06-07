У Чернігові чоловік відніс в поліцію знайдені 23 тисячі гривень

Власник грошей в цей час вже був у поліції

У Чернігові місцевий житель, прогулюючись по місту, знайшов на підлозі розважального центру 23 тисячі гривень. Про це передає zi.dn.ua.

Чоловік каже, що навіть головою похитав від мари, бо подумав, що це сон.

Чернігівець вирішив подзвонити в поліцію і повідомити про свою знахідку. А в цей час там же, у відділенні поліції, перебував гість міста, що втратив усю готівку – понад 20 тисяч гривень. Він дуже зрадів, що гроші знайшлися.

"Знайшов гроші чоловік пішов собі. От і думай, що спонукало людину віддати казкову знахідку? Це можуть бути його чесність і порядність, що швидше за все. А може, страх бути покараним за привласнення чужого майна, навіть знайденого. У Кримінальному кодексі такий вчинок кваліфікується як крадіжка", - вважають у виданні.

Раніше повідомлялося, що в Іспанії 10-річний школяр з Кальдес-де-Монбуй у каталонській провінції Барселона виявив у свого діда пачку банкнот 100 євро. Хлопчик приніс гроші в школу і роздав своїм однокласникам. Подія з'ясувалося, коли вчитель помітив у дітей занадто великі купюри.

Наголошується, що дід відкладав гроші на необхідне медичне обладнання для бабусі 10-річного хлопчика.

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