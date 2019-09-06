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Черниговгаз: информация относительно долгов за газ премьер-министра Гончарука не соответствует действительности

STYLERЖизнь    06.09.2019 - 16:31
Черниговгаз: информация относительно долгов за газ премьер-министра Гончарука не соответствует действительности
Алексей Гончарук (фото: РБК-Украина)

В компании "Черниговгаз" сделали заявление относительно Алексея Гончарука и его семьи

Информация по долгам за услуги по газоснабжению новоназначенного премьер-министра Украины Алексея Гончарука и его семьи не соответствует действительности. Об этом сообщили в компании "Черниговгаз".

"АО "Черниговгаз" никогда не оказывало, не оказывает и в будущем не будет предоставлять любым третьим лицам, в том числе средствам массовой информации, персональные данные потребителей газа. Это касается как личных данных, так и сведений по расчетам клиентов компании", - отметили в компании.

Также в компании отметили, что согласно Закону Украины "О защите персональных данных", работники субъектов отношений, связанных с персональными данными обязаны не допускать разглашения в любой способ персональных данных, которые им были доверены или которые стали известны в связи с выполнением профессиональных или служебных или трудовых обязаностей, кроме случаев, предусмотренных законом. Такое обязательство действует после прекращения ими деятельности, связанной с персональными данными, кроме случаев, установленных законом.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация, что на Гончарука и его родственников несколько раз подавали в суд коммунальные предприятия Чернигова. Семья Гончарука якобы имела долги за услуги по предоставлению горячей воды, газа и других коммунальных услуг.

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