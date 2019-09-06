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Чернігівгаз: інформація щодо боргів за газ прем'єр-міністра Гончарука не відповідає дійсності

STYLERЖиття    06.09.2019 - 16:31
Чернігівгаз: інформація щодо боргів за газ прем'єр-міністра Гончарука не відповідає дійсності
Олексій Гончарук (фото: РБК-Україна)

У компанії "Чернігівгаз" зробили заяву щодо Олексія Гончарука та його сім'ї

Інформація щодо боргів за послуги з газопостачання новопризначеного прем'єр-міністра України Олексія Гончарука та його сім'ї не відповідає дійсності. Про це повідомили у компанії "Чернігівгаз".

"АТ "Чернігівгаз" ніколи не надавало, не надає і в майбутньому не надаватиме будь-яким третім особам, в тому числі засобам масової інформації, персональні дані споживачів газу. Це стосується як особистих даних, так і відомостей щодо розрахунків клієнтів компанії", - зазначили у компанії.

Також у компанії зауважили, що згідно Закону України "Про захист персональних даних", працівники суб'єктів відносин, пов'язаних з персональними даними зобов'язані не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв'язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов'язків, крім випадків, передбачених законом. Таке зобов'язання чинне після припинення ними діяльності, пов'язаної з персональними даними, крім випадків, установлених законом.

Нагадаємо, що раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що на Гончарука та його родичів кілька разів подавали до суду комунальні підприємства Чернігова. Родина Гончарука ніби-то мала борги за послуги з надання гарячої води, газу та інших комунальних послуг.

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