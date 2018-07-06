В Черниговской области прямо в воинской части умер танкист

Мужчине было всего 45 лет

4 июля в Черниговской области умер военный из Александрии Кировоградской области Виталий Фалюн. Об этом передает издание "Моя Александрия" со ссылкой на слова военкома Александрийского военкомата Александра Балабуха.

Трагический инцидент произошел в воинской части А1815 (1-я отдельная танковая бригада), которая находится в поселке Гончаровском Черниговской области. Причины смерти военного пока не известны.

Мужчине было всего 45 лет. Сейчас проходит следствие и экспертиза. Дату похорон еще не определили, но бойца еще не привезли домой.

Фалюн Виталий Григорьевич родился 7 сентября 1972 года в городе Александрия Кировоградской области. Пошел на контрактную службу в январе 2017 года, участвовал в боевых действиях, имеет статус участника боевых действий.

Ранее сообщалось, что на Ровенском общевойсковом полигоне утром, 6 июля 2018 года, разорвался миномет, в результате чего погибли трое военных, еще 9 получили ранения.

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