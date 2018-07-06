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У Чернігівській області у військовій частині помер танкіст

STYLERLIFE        06.07.2018 - 20:00
Фото: torange.biz
Фото: torange.biz

Чоловікові було всього 45 років

4 липня в Чернігівській області помер військовий з Олександрії Кіровоградської області Віталій Фалюн. Про це передає видання "Моя Олександрія" з посиланням на слова воєнкома Олександрійського військкомату Олександра Балабуха.

Трагічний інцидент стався в військової частини А1815 (1-ша окрема танкова бригада), яка знаходиться в селищі Гончарівському Чернігівської області. Причини смерті військового поки не відомі.

Чоловікові було всього 45 років. Зараз триває слідство і експертиза. Дату похорону ще не визначили, але бійця ще не привезли додому.

Фалюн Віталій Григорович народився 7 вересня 1972 року в місті Олександрія Кіровоградської області. Пішов на контрактну службу в січні 2017 року, брав участь у бойових діях, має статус учасника бойових дій.

Раніше повідомлялося, що на Рівненському загальновійськовому полігоні вранці, 6 липня 2018 року, розірвався міномет, в результаті чого загинули троє військових, ще 9 отримали поранення.

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Теги: погибший, ООС, военные
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