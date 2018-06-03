"Чернокожим и собакам вход воспрещен": блогер о запрете на въезд в Россию жителям "ДНР"

Блогер считает, что Россия относится к своим подопечным, жителям "ДНР", как к людям третьего сорта

Участник АТО Евгений Дикий, известный украинский блогер заявил, что запрет на перемещение жителей "Л/ДНР" в Россию во время чемпионата мира по футболу — истинное отношение к жителям оккупированной территории. Об этом он рассказал в прямом эфире ObozTV.

"В очень давние расистские времена на некоторых заведениях писали "чернокожим и собакам вход воспрещен". Примерно так Россия относится к своим питомцам – к подзащитному русскоязычному населению, ради которого они тут держат целую армию. Это чудесная демонстрация того, что русскоязычное население им необходимо только как формальный повод для своей политики, а как на людей им на них плевать", — поделился мнением блогер.

Блогер также сравнил отношение Кремля к жителям Донбасса с отношением к собственному народу. Он сказал, что у россиян у самих "прав немного", но отношение к жителям оккупированных регионов намного хуже.

"За что боролись, на то напоролись. "Путин, введи" — и вот получили", – сказал Евгений.

Блогер также напомнил, что в России было зафиксировано большое количество резонансных преступлений, которые были совершены экс-боевиками "Л/ДНР".

"Уголовные отморозки получили боевое оружие и мандат безнаказанности на своей территории. Это меняет психологию. Они с этой психологией приезжают в "матушку-Россию" и решают вопросы абсолютно так же, как они привыкли на оккупированных территориях. А на это уже Россия не подписывалась. Там абсолютная монополия на насилие у российской власти. А тут приезжают "беспредельщики" и начинают валить кого-то в своих уголовных разборках", — отметил боец АТО.

Напомним, что Россия с 1 июня 2018 года запретила населению "Донецкой и Луганской республик" въезд на территорию РФ в связи с проведением чемпионата мира по футболу.

Видео: video.rbc.ua