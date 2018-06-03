Социальные страницы
Курси валют
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2611.39
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.73
Курс евро
Покупка 30.03
Продажа 30.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3047.24
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.3
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2611.39
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.73
Курс евро
Покупка 30.03
Продажа 30.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3047.24
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.3
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Чорношкірим і собакам вхід заборонено": блогер про заборону на в'їзд в Росію жителям "ДНР"

STYLERLIFE        03.06.2018 - 15:38
Фото: (zoom-foto.com)
Фото: (zoom-foto.com)

Блогер вважає, що Росія ставиться до своїх підопічних, жителів "ДНР", як до людей третього сорту

Учасник АТО Євген Дикий, відомий український блогер заявив, що заборона на переміщення жителів "Л/ДНР" в Росію під час чемпіонату світу з футболу — справжнє ставлення до жителів окупованої території. Про це він розповів в прямому ефірі ObozTV.

"В дуже давні расистські часи на деяких закладах писали "чорношкірим і собакам вхід заборонено". Приблизно так Росія ставиться до своїх вихованців – до підзахисного російськомовного населення, заради якого вони тут тримають цілу армію. Це чудова демонстрація того, що російськомовне населення їм необхідно тільки як формальний привід для своєї політики, а як на людей їм на них плювати", — поділився думкою блогер.

Блогер також порівняв ставлення Кремля до жителів Донбасу зі ставленням до власного народу. Він сказав, що у росіян у самих "прав небагато", але ставлення до жителів окупованих регіонів набагато гірше.

"За що боролися, на те напоролися. "Путін, введи" — і ось отримали", – сказав Євген.

Блогер також нагадав, що в Росії було зафіксовано велику кількість резонансних злочинів, які були вчинені екс-бойовиками "Л/ДНР".

"Кримінальні відморозки отримали бойову зброю і мандат безкарності на своїй території. Це змінює психологію. Вони з цією психологією приїжджають в "матінку-Росію" і вирішують питання абсолютно так само, як вони звикли на окупованих територіях. А на це вже Росія не підписувалася. Там абсолютна монополія на насильство у російської влади. А тут приїжджають "безпредільники" і починають валити когось у своїх кримінальних розборках", — зазначив боєць АТО.

Нагадаємо, що Росія з 1 червня 2018 року заборонила населенню "Донецької та Луганської республік" в'їзд на територію РФ у зв'язку з проведенням чемпіонату світу з футболу.

Відео: video.rbc.ua

У Росії затримані активісти, які розгорнули прапор України на підтримку Олега Сенцова "Вам не соромно?": сумне звернення росіян до Путіна на колінах (відео)
Теги: Россия, ДНР, лнр, блогер
У Києві розгромили торговий центр і закрили "Ашан": усі подробиці
"Такий молодий": помер відомий український хореограф
"Піар будь-яку ціну": Сніжана Єгорова звільнилася з телеканалу "Прямий" із-за неприємного інциденту
"Був моїм учителем": MONATIK висловив співчуття про смерть друга-хореографа
On Top