"Чорношкірим і собакам вхід заборонено": блогер про заборону на в'їзд в Росію жителям "ДНР"

Блогер вважає, що Росія ставиться до своїх підопічних, жителів "ДНР", як до людей третього сорту

Учасник АТО Євген Дикий, відомий український блогер заявив, що заборона на переміщення жителів "Л/ДНР" в Росію під час чемпіонату світу з футболу — справжнє ставлення до жителів окупованої території. Про це він розповів в прямому ефірі ObozTV.

"В дуже давні расистські часи на деяких закладах писали "чорношкірим і собакам вхід заборонено". Приблизно так Росія ставиться до своїх вихованців – до підзахисного російськомовного населення, заради якого вони тут тримають цілу армію. Це чудова демонстрація того, що російськомовне населення їм необхідно тільки як формальний привід для своєї політики, а як на людей їм на них плювати", — поділився думкою блогер.

Блогер також порівняв ставлення Кремля до жителів Донбасу зі ставленням до власного народу. Він сказав, що у росіян у самих "прав небагато", але ставлення до жителів окупованих регіонів набагато гірше.

"За що боролися, на те напоролися. "Путін, введи" — і ось отримали", – сказав Євген.

Блогер також нагадав, що в Росії було зафіксовано велику кількість резонансних злочинів, які були вчинені екс-бойовиками "Л/ДНР".

"Кримінальні відморозки отримали бойову зброю і мандат безкарності на своїй території. Це змінює психологію. Вони з цією психологією приїжджають в "матінку-Росію" і вирішують питання абсолютно так само, як вони звикли на окупованих територіях. А на це вже Росія не підписувалася. Там абсолютна монополія на насильство у російської влади. А тут приїжджають "безпредільники" і починають валити когось у своїх кримінальних розборках", — зазначив боєць АТО.

Нагадаємо, що Росія з 1 червня 2018 року заборонила населенню "Донецької та Луганської республік" в'їзд на територію РФ у зв'язку з проведенням чемпіонату світу з футболу.

Відео: video.rbc.ua