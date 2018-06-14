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ЧМ-2018: английские футболисты отказались пробовать символ российского гостеприимства

STYLERLIFE        14.06.2018 - 10:34
Футболисты сборной Англии (фото: twitter.com/MatchTV)
Футболисты сборной Англии (фото: twitter.com/MatchTV)

Представители сборной Англии не хотят, чтобы россияне их отравили

Футболисты и тренеры сборной Англии по футболу, которые прибыли на Чемпионат мира в Россию, отказались пробовать подаренный каравай - символ российского гостеприимства.

Известно, что 13 июня английская сборная провела первую тренировку на своей базе в Зеленогорске под Санкт-Петербургом.

Перед этим администрация городка подарила главному тренеру команды Гарету Саутгейту и нападающему Харри Кейну самовар и каравай. Англичане приняли подарок, но так и не попробовали угощение.

Скриншот поста (twitter.com/ntvru)

"Они в России, где и в каравай наркоту подбросить могут. Путин, кстати, тоже никогда хлеб-соль не пробует - смолоду знает КГБэшные подставы", - подметил  один из пользователей сети.

Английские футболисты отказались пробовать каравай (фото: twitter.com)

Сами британские фанаты также в Twitter предупреждают своих футболистов: "В России удостоверьтесь, что ваши чашки, тарелки и постельные принадлежности не усыпаны радиоактивными или химическими веществами".

Скриншот поста (twitter.com/Russia)

По информации СМИ, родоначальники футбола решили привезти в РФ свои продукты и собственных поваров из опасения отравления.

Первый матч группового этапа ЧМ-2018 Англия проведет 18 июня в Волгограде против Туниса. Далее англичанам предстоят матчи со сборными Панамы и Бельгии. К слову, власти Великобритании официально бойкотируют футбольный турнир в РФ.

Ранее желающим поехать на ЧМ-2018 напомнили об убитом пророссийскими боевиками юном футболисте из Краматорска.

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Теги: чемпионат мира
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