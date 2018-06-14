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ЧС-2018: англійські футболісти відмовилися пробувати символ російської гостинності

STYLERLIFE        14.06.2018 - 10:34
Футболісти збірної Англії (фото: twitter.com/MatchTV)
Футболісти збірної Англії (фото: twitter.com/MatchTV)

Представники збірної Англії не хочуть, щоб росіяни їх отруїли

Футболісти і тренери збірної Англії з футболу, які прибули на Чемпіонат світу в Росії, відмовилися пробувати подарований коровай - символ російської гостинності.

Відомо, що 13 червня англійська збірна провела перше тренування на своїй базі в Зеленогорську під Санкт-Петербургом.

Перед цим адміністрація містечка подарувала головному тренеру команди Гарету Саутгейту і нападаючому Харрі Кейну самовар і коровай. Англійці прийняли подарунок, але так і не спробували частування.

Скріншот поста (twitter.com/ntvru)

"Вони в Росії, де і в коровай підкинути наркоту можуть. Путін, до речі, теж ніколи хліб-сіль не пробує - замолоду знає КГБешні підстави", - зауважив один з користувачів мережі.

Англійські футболісти відмовилися пробувати коровай (фото: twitter.com)

Самі британські фанати також в Twitter попереджають своїх футболістів: "У Росії переконайтеся, що ваші чашки, тарілки та постільні приналежності не покриті радіоактивними чи хімічними речовинами".

Скріншот поста (twitter.com/Russia)

За інформацією ЗМІ, родоначальники футболу вирішили привезти в РФ свої продукти і власних кухарів з побоювання отруєння.

Перший матч групового етапу ЧС-2018 Англія проведе 18 червня у Волгограді проти Тунісу. Далі англійців чекають матчі зі збірними Панами і Бельгії. До речі, влада Великобританії офіційно бойкотує футбольний турнір в РФ.

Раніше бажаючим поїхати на ЧС-2018 нагадали про вбитого проросійськими бойовиками юного футболіста з Краматорська.

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Теги: чемпионат мира
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