"Что за бред?": сеть поразило видео посадки украинского гиганта "Мрия"

Уникальный самолет посадили при странных условиях
Легендарный украинский самолет-гигант Ан-225 "Мрия" во время посадки в Боливии пролетел под проводами линии электропередач. Соответствующее видео было опубликовано в YouTube.
На видео самолет пролетает низко над землей, под проводами.
Ан-225 "Мрия" является самым тяжелым грузовым самолетом в мире.
Видео: Ан-225 (YouTube/Sidewinder)
Ан-225 "Мрія"
Наша «Мрія» в Болівії Відео: Cavok BrasilОпубліковано Зроблено в Україні Субота, 30 червня 2018 р.
Видео: "Мрия" (facebook.com/sdelanoVukraine)
Ролик прокомментировали пользователи сети:
"Мрия" пролетает под какими проводами? Что за бред?".
"Я в шоке...как?".
"Над проводами, смотрите внимательно".
"Опасно под проводами".
Скриншот комментариев (facebook.com/sdelanoVukraine)
Самолет "Мрия" был спроектирован для создания авиационной транспортной системы для проекта многоразового космического корабля "Буран".
Кстати, в сети показали посадку легендарной украинской "Мрии".
История подорожания проезда в общественном транспорте (видео: STYLER.rbc.ua)