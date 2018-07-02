"Что за бред?": сеть поразило видео посадки украинского гиганта "Мрия"

Уникальный самолет посадили при странных условиях

Легендарный украинский самолет-гигант Ан-225 "Мрия" во время посадки в Боливии пролетел под проводами линии электропередач. Соответствующее видео было опубликовано в YouTube.

На видео самолет пролетает низко над землей, под проводами.

Ан-225 "Мрия" является самым тяжелым грузовым самолетом в мире.

Видео: Ан-225 (YouTube/Sidewinder)

Ан-225 "Мрія" Наша «Мрія» в Болівії Відео: Cavok Brasil Опубліковано Зроблено в Україні Субота, 30 червня 2018 р.

Видео: "Мрия" (facebook.com/sdelanoVukraine)

Ролик прокомментировали пользователи сети:

"Мрия" пролетает под какими проводами? Что за бред?".

"Я в шоке...как?".

"Над проводами, смотрите внимательно".

"Опасно под проводами".

Скриншот комментариев (facebook.com/sdelanoVukraine)

Самолет "Мрия" был спроектирован для создания авиационной транспортной системы для проекта многоразового космического корабля "Буран".

Кстати, в сети показали посадку легендарной украинской "Мрии".

История подорожания проезда в общественном транспорте (видео: STYLER.rbc.ua)