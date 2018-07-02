"Що за маячня?": мережу вразило відео посадки українського гіганта "Мрія"

Унікальний літак посадили за дивних умов
Легендарний український літак-гігант Ан-225 "Мрія" під час посадки в Болівії пролетів під дротами лінії електропередач. Відповідне відео було опубліковано на YouTube.
На відео літак пролітає низько над землею, під дротами.
Ан-225 "Мрія" є найважчим вантажним літаком у світі.
Відео: Ан-225 (YouTube/Sidewinder)
Ан-225 "Мрія"
Наша «Мрія» в Болівії Відео: Cavok BrasilОпубліковано Зроблено в Україні Субота, 30 червня 2018 р.
Відео: "Мрія" (facebook.com/sdelanoVukraine)
Ролик прокоментували користувачі мережі:
"Мрія" пролітає під якимись дротами? Що за маячня?".
"Я в шоці...як?".
"Над дротами, дивіться уважно".
"Небезпечно під дротами".
Скріншот коментарів (facebook.com/sdelanoVukraine)
Літак "Мрія" був спроектований для створення авіаційної транспортної системи для проекту багаторазового космічного корабля "Буран".
До речі, у мережі показали посадку легендарної української "Мрії".
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