"Что-то коптело": ВСУ на Донбассе нанесли мощный удар по вражеской технике (фото)

Фото: mil.gov.ua

В сети рассказали о разгроме техники боевиков

В сети сообщили, что бойцы Вооруженных сил Украины нанесли мощный удар по скоплению вражеской техники. Об этом написала военная волонтер, блогер Виктория Руденко на своей странице в соцсети Facebook.

"Сорока на хвосте принесла, что кто-то таки жахнул по скоплению вражеской техники. Говорят, там что-то коптит и детонирует до сих пор", - сообщила волонтер.

Фото: Удар по скоплению техники (facebook.com/Viktoriya_Rudenko)

"Потери (боевиков - ред.) уточняются. Позже разведка будет знать, сколько гнилых душонок отошло в ад", – написала Руденко.

Скриншот поста (facebook.com/Viktoriya_Rudenko)

По данным пресс-центра ООС, за прошедшие сутки, 17 июля, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была контролируемой. Боевики 21 раз открывали огонь по позициям украинских войск.

Оккупанты проявляли активность на всех направлениях и вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Орехово, Новолуганского (Луганская область); Зализного, Авдеевке, Каменки, Пескам, Водяному, Гнутово, Широкино, Талаковке и Пищевика (Донецкая область).

17 июля на Донбассе погиб один воин Украины, двое получили ранения. Террористы пытались заставить украинских военнослужащих открыть огонь. Отмечается, что трех оккупантов уничтожили и еще трое ранены.

Ранее сообщалось, что под Горловкой ликвидировали вражеского снайпера.

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