"Щось коптить": ЗСУ на Донбасі завдали потужного удару по ворожій техніці (фото)

У мережі розповіли про розгром техніки бойовиків
У мережі повідомили, що бійці Збройних сил України завдали потужного удару по скупченню ворожої техніки. Про це написала військова волонтер, блогер Вікторія Руденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Сорока на хвості принесла, що хтось таки жахнув на скупченню ворожої техніки. Кажуть, там щось коптить і детонує досі", - повідомила волонтер.
Фото: Удар по скупченню техніки (facebook.com/Viktoriya_Rudenko)
"Втрати (бойовиків - ред.) уточнюються. Пізніше розвідка буде знати, скільки гнилих душонок відійшло в пекло", – написала Руденко.
Скріншот поста (facebook.com/Viktoriya_Rudenko)
За даними прес-центру ООС, за минулу добу, 17 липня, ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил була контрольованою. Бойовики 21 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ.
Окупанти проявляли активність на всіх напрямах і вели прицільний вогонь по захисникам Кримського, Оріхового, Новолуганського (Луганська область); Залізного, Авдіївки, Кам’янки, Пісків, Водяного, Гнутового, Широкиного, Талаківки та Пищевика (Донецька область).
17 липня на Донбасі загинув один воїн України, двоє отримали поранення. Терористи намагалися змусити українських військовослужбовців відкрити вогонь. Відзначається, що трьох окупантів знищили і ще троє поранені.
Раніше повідомлялося, що під Горлівкою ліквідували ворожого снайпера.
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