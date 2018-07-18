"Щось коптить": ЗСУ на Донбасі завдали потужного удару по ворожій техніці (фото)

Фото: mil.gov.ua

У мережі розповіли про розгром техніки бойовиків

У мережі повідомили, що бійці Збройних сил України завдали потужного удару по скупченню ворожої техніки. Про це написала військова волонтер, блогер Вікторія Руденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Сорока на хвості принесла, що хтось таки жахнув на скупченню ворожої техніки. Кажуть, там щось коптить і детонує досі", - повідомила волонтер.

Фото: Удар по скупченню техніки (facebook.com/Viktoriya_Rudenko)

"Втрати (бойовиків - ред.) уточнюються. Пізніше розвідка буде знати, скільки гнилих душонок відійшло в пекло", – написала Руденко.

Скріншот поста (facebook.com/Viktoriya_Rudenko)

За даними прес-центру ООС, за минулу добу, 17 липня, ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил була контрольованою. Бойовики 21 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ.

Окупанти проявляли активність на всіх напрямах і вели прицільний вогонь по захисникам Кримського, Оріхового, Новолуганського (Луганська область); Залізного, Авдіївки, Кам’янки, Пісків, Водяного, Гнутового, Широкиного, Талаківки та Пищевика (Донецька область).

17 липня на Донбасі загинув один воїн України, двоє отримали поранення. Терористи намагалися змусити українських військовослужбовців відкрити вогонь. Відзначається, що трьох окупантів знищили і ще троє поранені.

Раніше повідомлялося, що під Горлівкою ліквідували ворожого снайпера.

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