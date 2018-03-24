"Чуть больше миллиона долларов": нардепы впечатлили суммами, которые собираются декларировать

Некоторые депутаты жалуются на то, что их доходы уменьшились

До 1 апреля нардепы должны внести изменения в электронных деклараций. Некоторые из них чувствует себя неуютно, ведь надо снова посчитать свои большие доходы.

Журналисты ТСН узнавали о конкретных суммах, которые появятся в декларациях нардепов.

Некоторым назвать суммы в миллион долларов было очень трудно, но они "раскололись".

"Где-то в 10 миллионов прошло", - сказал Богдан Дубневич.

Сергей Рыбак признался, что у него средств уменьшилось и вместе с тем добавил:

"Если брать гривны, доллары, евро, - получается чуть больше миллиона в долларах".

По словам Юрия Березы, денежные доходы составляют до 10 тысяч долларов. А основные доходы он высчитывает в гусях и утках.

"До войны это было где-то около 20-30 миллионов гривен, сейчас думаю, что эта сумма значительно больше", - подсчитал нардеп свои средства в живности.

Сергей Шахов в свою очередь признался, что в этом году не заработал тех миллионов, которые зарабатывал, будучи бизнесменом.

А Игорь Мосийчук пожаловался, что на лечение потратил около 100 тысяч долларов.

Народные избранники назвали суммы, которые будут вносить в свои электронные декларации (видео: youtube.com/ТСН)

Отметим, стало известно, сколько средств депутаты Верховной Рады тратят на еду, какое у них любимое блюдо и в какие рестораны они ходят.

