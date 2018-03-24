"Чуть больше миллиона долларов": нардепы впечатлили суммами, которые собираются декларировать

Некоторые депутаты жалуются на то, что их доходы уменьшились
До 1 апреля нардепы должны внести изменения в электронных деклараций. Некоторые из них чувствует себя неуютно, ведь надо снова посчитать свои большие доходы.
Журналисты ТСН узнавали о конкретных суммах, которые появятся в декларациях нардепов.
Некоторым назвать суммы в миллион долларов было очень трудно, но они "раскололись".
"Где-то в 10 миллионов прошло", - сказал Богдан Дубневич.
Сергей Рыбак признался, что у него средств уменьшилось и вместе с тем добавил:
"Если брать гривны, доллары, евро, - получается чуть больше миллиона в долларах".
По словам Юрия Березы, денежные доходы составляют до 10 тысяч долларов. А основные доходы он высчитывает в гусях и утках.
"До войны это было где-то около 20-30 миллионов гривен, сейчас думаю, что эта сумма значительно больше", - подсчитал нардеп свои средства в живности.
Сергей Шахов в свою очередь признался, что в этом году не заработал тех миллионов, которые зарабатывал, будучи бизнесменом.
А Игорь Мосийчук пожаловался, что на лечение потратил около 100 тысяч долларов.
Народные избранники назвали суммы, которые будут вносить в свои электронные декларации (видео: youtube.com/ТСН)
Отметим, стало известно, сколько средств депутаты Верховной Рады тратят на еду, какое у них любимое блюдо и в какие рестораны они ходят.