Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Чуть больше миллиона долларов": нардепы впечатлили суммами, которые собираются декларировать

STYLERLIFE        24.03.2018 - 12:25
Фото: коллаж (РБК-Украина)
Фото: коллаж (РБК-Украина)

Некоторые депутаты жалуются на то, что их доходы уменьшились

До 1 апреля нардепы должны внести изменения в электронных деклараций. Некоторые из них чувствует себя неуютно, ведь надо снова посчитать свои большие доходы.

Журналисты ТСН узнавали о конкретных суммах, которые появятся в декларациях нардепов.

Некоторым назвать суммы в миллион долларов было очень трудно, но они "раскололись".

"Где-то в 10 миллионов прошло", - сказал Богдан Дубневич.

Сергей Рыбак признался, что у него средств уменьшилось и вместе с тем добавил:
"Если брать гривны, доллары, евро, - получается чуть больше миллиона в долларах".

По словам Юрия Березы, денежные доходы составляют до 10 тысяч долларов. А основные доходы он высчитывает в гусях и утках.

"До войны это было где-то около 20-30 миллионов гривен, сейчас думаю, что эта сумма значительно больше", - подсчитал нардеп свои средства в живности.

Сергей Шахов в свою очередь признался, что в этом году не заработал тех миллионов, которые зарабатывал, будучи бизнесменом.

А Игорь Мосийчук пожаловался, что на лечение потратил около 100 тысяч долларов.

Народные избранники назвали суммы, которые будут вносить в свои электронные декларации (видео: youtube.com/ТСН)

Отметим, стало известно, сколько средств депутаты Верховной Рады тратят на еду, какое у них любимое блюдо и в какие рестораны они ходят. 
 

"Может, это их Надя напугала?": в сети показали как нардепы работают в пятницу (фото) "А было какое-то нарушение?": в Раде снова поймали на горячем "кнопкодавов" (видео)
Теги: депутаты, декларации
DAILY > Статьи > 01.03.2018
"Нафтогаз" против "Газпрома": чем завершился спор газовых компаний в Стокгольмском арбитраже
DAILY > Статьи > 26.02.2018
Кадровый вопрос: кого и куда собирается назначить Верховная Рада в ближайшее время
"Я был просто шокирован": Жан Рено рассказал, с чем ассоциирует Украину
"Надя знала, кто такие Иуды": Вера Савченко сообщила, что ее сестра готовилась к тюрьме с утра
В центре Киева хотят переименовать улицу в честь космонавта Каденюка
"Невозможно передать словами": легендарная Ада Роговцева объяснила, почему ездит в АТО
On Top