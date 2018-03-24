"Трохи більше мільйона доларів": нардепи вразили сумами, які збираються декларувати

Деякі депутати скаржаться на те, що їхні доходи зменшилися

До 1 квітня нардепи повинні внести зміни до електронних декларацій. Дехто з них почувається незатишно, адже треба знову порахувати свої великі статки.

Журналісти ТСН дізнавалися про конкретні суми, які з’являться у деклараціях нардепів.

Деяким назвати суми у мільйон доларів було дуже важко, але вони “розкололися”.

"Десь до 10 мільйонів пройшло", - сказав Богдан Дубневич.

Сергій Рибалка зізнався, що в нього коштів поменшало і разом з тим додав:

"Якщо брати гривні, долари, євро, - виходить трохи більше мільйона у доларах".

За словами Юрія Берези, грошові доходи складають до 10 тисяч доларів. А основні статки він вираховує в гусях і качках.

"До війни це було десь близько 20-30 мільйонів гривень, зараз думаю, що ця сума значно більша", - підрахував нардеп свої кошти в живності.

Сергій Шахов у свою чергу зізнався, що цього року не заробив тих мільйонів, які заробляв, будучи бізнесменом.

А Ігор Мосійчук поскаржився, що на лікування витратив близько 100 тисяч доларів.

Народні обранці назвали суми, які будуть вносити в свої електронні декларації (відео: youtube.com/ТСН)

Відзначимо, стало відомо, скільки коштів депутати Верховної Ради витрачають на їжу, яка у них улюблена страва і в які ресторани вони ходять.