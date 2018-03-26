"Чуть не врезался в фуру": во Львове поймали пьяного водителя маршрутки

Водитель превысил норму в 12 раз

Во Львове 39-летний водитель управлял маршруткой в состоянии сильного алкогольного опьянения. Количество алкоголя в крови мужчины превысило норму в 12 раз – 2,49 промилле. Об этом сообщает "Сегодня".

Водитель фуры, в которую чуть не врезался пьяный шофер, перекрыл маршрутчику дорогу и вызвал полицию.

"Вечером, 25 марта, патрульные получили информацию, что на улице Стрыйской маршрутка №116 создает препятствия другим участникам дорожного движения", – рассказали в патрульной полиции Львовской области.

Прибывшие на место вызова правоохранители обнаружили автомобиль марки "БАЗ", который используют для перевозки пассажиров рейсом АС-5 "Львов – Пустомиты".

Видео: Во Львове задержали пьяного водителя (YouTube/Сегодня)

Пассажиров в салоне маршрутного такси не было, поскольку водитель ранее высадил их на конечной остановке. На мужчину составили протокол за управление в нетрезвом состоянии.

Ранее в Харькове пьяный водитель устроил масштабное ДТП, убегая от "копов".

Напомним коротко о главных событиях 26 марта (видео: РБК-Украина)