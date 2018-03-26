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"Ледь не врізався в фуру": у Львові спіймали п'яного водія маршрутки

STYLERLIFE        26.03.2018 - 20:58
Фото: Маршрутка (РБК-Україна)
Фото: Маршрутка (РБК-Україна)

Водій перевищив норму в 12 разів

У Львові 39-річний водій керував маршруткою в стані сильного алкогольного сп'яніння. Кількість алкоголю в крові чоловіка перевищила норму в 12 разів – 2,49 проміле. Про це повідомляє "Сьогодні".

Водій фури, в яку ледь не врізався п'яний шофер, перекрив маршрутнику дорогу і викликав поліцію.

"Ввечері, 25 березня, патрульні отримали інформацію, що на вулиці Стрийській маршрутка №116 створює перешкоди іншим учасникам дорожнього руху", – розповіли в патрульній поліції Львівської області.

Правоохоронці, які прибули на місце виклику, виявили автомобіль марки "БАЗ", який використовують для перевезення пасажирів рейсом АС-5 "Львів – Пустомити".

Відео: У Львові затримали п'яного водія (YouTube/Сьогодні)

Пасажирів у салоні маршрутного таксі не було, оскільки водій раніше висадив їх на кінцевій зупинці. На чоловіка склали протокол за керування в нетверезому стані.

Раніше у Харкові п'яний водій влаштував масштабне ДТП, тікаючи від "копів".

Нагадаємо коротко про головні події 26 березня (відео: РБК-Україна)

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Теги: Львів, пьяные водители, водитель маршрутки
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