"Чужие живут в трубах": в Кривом Роге из-под крана течет вода с насекомыми (фото, видео)

Фото: pixabay.com

Пользователи соцсети были возмущены от увиденного

В Кривом Роге у местных жителей из-под крана течет вода с насекомыми. Об этом сообщил горсовета Кривого Рога Николай Колесник в своей странице в Facebook, опубликовав фото и видео-доказательства.

Фото: facebook.com/NikolayKolesnyk

"В мире животных, часть первая, улица Героев АТО 118. Хотите иметь домашних любимцев, просто откройте кран, и они сами прыгнут в ваши объятия! "Кривбасводоканал", это п**ц, "чужие" живут в трубах с водой", — пишет Колесник.

В следующих постах депутат показал видео из других квартир, где такая же проблема.

Он также призвал к ответу директора "Кривбассводоканала" Сергея Маркова, который "наслал этих мутантов на город".

Пользователи соцсети были возмущены от увиденного.

"Да! Такое происходит в Центрально-городском и Карачуновском районе, эта вода воняет тухлыми яйцами, если набрать отстояться для цветов .То красные черви выпадают на дно, то утопленики в той воде разлагались даже, но никто ни хочет заняться очисткой карачуновского водохранилища, нею мыться страшно неприятно, и сколько терпеть еще неизвестно. Никто нихочет серьезно осознать, что может случиться эпидемическая катастрофа", - пишет Виктория Бондаренко.

"После увиденного - я в шоке. Я бутылированную воду пью. Придется теперь и еду варить и умываться тоже бутылированной", - отметил Валерий Королев.

Скриншот поста (facebook.com/NikolayKolesnyk)

Скриншот поста (facebook.com/NikolayKolesnyk)

Ранее в Кривом Роге фанатка СССР заявила, что не признает законы Украины.

Также сообщалось, что в Кривом Роге скончался объявивший голодовку боец АТО.

Еще мы писали о том, что в Кривом Роге на территории коммунального предприятия "Скоростной трамвай" мужчина, который представился заместителем начальника охраны, ударил оператора издания "Первый криворожский" Николая Чирву.

Люди тонут молча

