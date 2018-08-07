"Чужі живуть в трубах": у Кривому Розі з-під крана тече вода з комахами (фото, відео)

Фото: pixabay.com

Користувачі соцмережі були обурені від побаченого

у Кривому Розі У місцевих жителів з-під крана тече вода з комахами. Про це повідомив міськради Кривого Рогу Микола Колісник у своїй сторінці Facebook, опублікувавши фото і відео-докази.

Фото: facebook.com/NikolayKolesnyk

"У світі тварин, частина перша, вулиця Героїв АТО 118. Хочете мати домашніх улюбленців, просто відкрийте кран, і вони самі стрибнуть у ваші обійми! "Кривбасводоканал", це п** * ц, "чужі" живуть в трубах з водою", — пише Колесник.

В наступних постах депутат показав відео з інших квартир, де така ж проблема.

Він також закликав до відповіді директора "Кривбассводоканала" Сергія Маркова, який "наслав цих мутантів на місто".

Користувачі соцмережі були обурені від побаченого.

"Так! Таке відбувається в Центрально-міському і Карачунівському районі, ця вода смердить тухлими яйцями, якщо набрати відстоятися для квітів .То червоні черв'яки випадають на дно, то утопленики в тій воді розкладалися навіть, але ніхто не хоче зайнятися очищенням карачунівського водосховища, митися нею страшно неприємно, і скільки терпіти ще невідомо. Ніхто нихочет серйозно усвідомити, що може трапитися епідемічна катастрофа", - пише Вікторія Бондаренко.

"Після побаченого - я в шоці. Я бутильовану воду п'ю. Доведеться тепер і варити їжу і умиватися теж бутильованої", - зазначив Валерій Корольов.

Скріншот поста (facebook.com/NikolayKolesnyk)

Скріншот поста (facebook.com/NikolayKolesnyk)

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