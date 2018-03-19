Cпорт в подземке: в сети рассказали о тренажерном зале в киевском метро

Для работников метро стоимость месячного абонемента - 30 гривен

В киевском метро существует спортзал. Об этом рассказала на своей Facebook-странице пресс-секретарь метрополитена Наталка Макогон. Как оказалось, тренажеры и физические активности доступны для работников подземки, но не только.

"Есть в метро такие штуки, не туннели, но очень крутые. Это, например, спортзал. Я недавно посмотрела абонементы в различные спортцентры, а потом думаю, как у меня рука дернулась даже те сайты открывать. У нас в метроспортзале без пафоса и кислородных коктейлей, конечно, но все тренажеры, которые надо есть, и даже такие, что не во всех спортцентрах - тоже есть", - написала Наталка.

Для работников метрополитена месяц спорта в таком зале обойдется всего 30 гривен.

"Душ, ринг, качалка, груши, скакалки, настольный теннис. И стоимость, это просто песня. Если работаешь в метро - 30 гривен в месяц или 5 гривен за одно занятие!!! Если просто хочешь качать бицуху с машинистами - приготовь 180 гривен за абонемент", - сообщила пресс-секретарь метрополитена.

Скриншот (facebook.com/natalka.makogon)

Напомним, что в Киеве строят хостел из вагонов метро.