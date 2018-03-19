Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Cпорт в подземке: в сети рассказали о тренажерном зале в киевском метро

STYLERLIFE        19.03.2018 - 17:55
Фото: Киевское метро (УНИАН)
Фото: Киевское метро (УНИАН)

Для работников метро стоимость месячного абонемента - 30 гривен

В киевском метро существует спортзал. Об этом рассказала на своей Facebook-странице пресс-секретарь метрополитена Наталка Макогон. Как оказалось, тренажеры и физические активности доступны для работников подземки, но не только.

"Есть в метро такие штуки, не туннели, но очень крутые. Это, например, спортзал. Я недавно посмотрела абонементы в различные спортцентры, а потом думаю, как у меня рука дернулась даже те сайты открывать. У нас в метроспортзале без пафоса и кислородных коктейлей, конечно, но все тренажеры, которые надо есть, и даже такие, что не во всех спортцентрах - тоже есть", - написала Наталка.

Для работников метрополитена месяц спорта в таком зале обойдется всего 30 гривен.

"Душ, ринг, качалка, груши, скакалки, настольный теннис. И стоимость, это просто песня. Если работаешь в метро - 30 гривен в месяц или 5 гривен за одно занятие!!! Если просто хочешь качать бицуху с машинистами  - приготовь 180 гривен за абонемент", - сообщила пресс-секретарь метрополитена.

Скриншот (facebook.com/natalka.makogon)

Напомним, что в Киеве строят хостел из вагонов метро.

Напоминаем, не забудьте выбрать свой способ читать новости.
Messenger Telegram Chrome
"Ситуация под контролем": стало известно, сколько тонн снега вывезли из Киева Киевлянка потеряла машину из-за снега
Теги: Киев, метро
Переход на летнее время: советы, как пережить этот период
Как в Киеве активисты протестовали против выборов президента в РФ: яркий фоторепортаж
91-летняя модница из Беларуси поразила сеть своим гардеробом (фото)
"Победил далеко не Путин": "Вечерний Квартал" забавно высмеял выборы президента в РФ
On Top