Спорт в підземці: в мережі розповіли про тренажерну залу в київському метро

Для працівників метро вартість місячного абонемента - 30 гривень

У київському метро існує спортзал. Про це розповіла на своїй Facebook-сторінці прес-секретар метрополітену Наталка Макогон. Як виявилося, тренажери і фізичні активності доступні для працівників підземки, але не тільки.

"Є в метро такі штуки, що не тунелі, але дуже круто. Це, наприклад, спортзал.

Я нещодавно подивилась абонементи в різні спортцентри, а потім думаю, як у мене рука смикнулась навіть ті сайти відкривати. У нас в метроспортзалі без пафосу і кисневих коктейлів звісно, але всі тренажери, що треба є і навіть такі, що не у всіх спортцентрах ставлять - теж є.", - написала Наталка.

Для працівників метрополітену місяць спорту в такому залі обійдеться всього 30 гривень.

"Душ, ринг, качалка, груші, скакалки, настільний теніс...

І вартість, це просто пісня: Якщо працюєш в метро - 30 гривень на місяць або 5 гривень одне заняття!!! Якщо просто хочеш качать біцуху з машиністами і монтерами - готуй 180 грн на місячний абонемент., - повідомила прес-секретар метрополітену.

Скріншот (facebook.com/natalka.makogon)

Нагадаємо, що у Києві будують хостел з вагонів метро.