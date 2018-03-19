Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Спорт в підземці: в мережі розповіли про тренажерну залу в київському метро

STYLERLIFE        19.03.2018 - 17:55
Фото: Київське метро (УНІАН)
Фото: Київське метро (УНІАН)

Для працівників метро вартість місячного абонемента - 30 гривень

У київському метро існує спортзал. Про це розповіла на своїй Facebook-сторінці прес-секретар метрополітену Наталка Макогон. Як виявилося, тренажери і фізичні активності доступні для працівників підземки, але не тільки.

"Є в метро такі штуки, що не тунелі, але дуже круто. Це, наприклад, спортзал.
Я нещодавно подивилась абонементи в різні спортцентри, а потім думаю, як у мене рука смикнулась навіть ті сайти відкривати. У нас в метроспортзалі без пафосу і кисневих коктейлів звісно, але всі тренажери, що треба є і навіть такі, що не у всіх спортцентрах ставлять - теж є.", - написала Наталка.

Для працівників метрополітену місяць спорту в такому залі обійдеться всього 30 гривень.

"Душ, ринг, качалка, груші, скакалки, настільний теніс...
І вартість, це просто пісня: Якщо працюєш в метро - 30 гривень на місяць або 5 гривень одне заняття!!! Якщо просто хочеш качать біцуху з машиністами і монтерами - готуй 180 грн на місячний абонемент., - повідомила прес-секретар метрополітену.

Скріншот (facebook.com/natalka.makogon)

Нагадаємо, що у Києві будують хостел з вагонів метро.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
"Ситуація під контролем": стало відомо, скільки тонн снігу вивезли з Києва Киянка втратила машину через сніг
Теги: Київ, метро
Перехід на літній час: поради, як пережити цей період
Як у Києві активісти протестували проти виборів президента в РФ: яскравий фоторепортаж
91-річна модниця з Білорусі вразила мережу своїм гардеробом (фото)
"Переміг далеко не Путін": "Вечірній Квартал" кумедно висміяв вибори президента в РФ
On Top