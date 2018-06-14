Не давала мороженое: соцслужбы забрали у женщины сына

Мама ребенка обратилась в суд

Социальные службы в Великобритании забрали у матери 8-летнего сына за то, что она не давала ему мороженое. Об этом сообщает The Daily Mail.

В Великобритании работники социальной службы забрали ребенка у матери и отправили его в приют. Женщину обвинили в жестоком обращении с ребенком. Основным аргументом стало то, что мать не давала сыну мороженое. Работники социальной службы посчитали подобное поведение, как пренебрежение родительскими обязанностями.

Кроме того, мама мальчика отказывалась сделать ему такую стрижку, как он хотел. Представители социальной службы убеждены, что подобное отношение к сыну - это нежелание удовлетворить эмоциональные потребности ребенка.

Жительница Британии обратилась в суд, который вынес решение не в ее пользу и отдал ребенка в приемную семью. Тогда британка обратилась в Высший суд, в городе Суонси, где судья Джастин Мостин счел аргументы работников социальной службы безосновательными и постановил вернуть мальчика матери.

Кстати, в Киеве у родителей-наркоманов соцслужбы отобрали трехлетнего ребенка.

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