Не давала морозиво: соцслужби забрали у жінки сина

Мама дитини звернулася в суд

Соціальні служби Великобританії забрали у матері 8-річного сина за те, що вона не давала йому морозиво. Про це повідомляє The Daily Mail.

У Великобританії працівники соціальної служби забрали дитину у матері і відправили його в притулок. Жінку звинуватили в жорстокому поводженні з дитиною. Основним аргументом стало те, що мати не давала синові морозиво. Працівники соціальної служби вважають подібну поведінку, як нехтування батьківськими обов'язками.

Крім того, мама хлопчика відмовлялася зробити йому таку стрижку, як він хотів. Представники соціальної служби переконані, що подібне ставлення до сина - це небажання задовольнити емоційні потреби дитини.

Мешканка Британії звернулася до суду, який виніс рішення не на її користь, і віддав дитину в прийомну сім'ю. Тоді британка звернулася у Вищий суд, у місті Суонсі, де суддя Джастін Мостін визнав аргументи працівників соціальної служби безпідставними і постановив повернути хлопчика матері.

До речі, у Києві у батьків-наркоманів соцслужби відібрали трирічної дитини.

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