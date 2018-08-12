"Даже такое сошло с рук": спустя 23 года озвучен вероятный "заказчик" Владислава Листьева

Иллюстративное фото: Влад Листьев (instagram.com/listyev90)

Также озвучена вероятная причина расправы

Друг погибшего российского журналиста Владислава Листьева Дмитрий Захаров озвучил вероятное имя и причину убийства мужчины. Об этом сообщает российское СМИ "360".

"Мотивом убийства Листьева послужил объявленный им при поддержке гендиректора телеканала ОРТ "мораторий на рекламу". Из-за этого Листьеву стали часто угрожать звонить по телефону и говорить о том что его скоро убьют если все не "вернется на круги своя". Листьев же никогда не обращал внимания на угрозы, он был "уверен в своей неприкосновенности" и всерьез их не воспринимал. Именно это его и сгубило", - сказал он.

Более того, по словам Захарова, бюджет ОРТ на рекламу в те времена составлял 250 тысяч долларов, которые в конечном итоге должны были достаться олигарху Борису Березовскому. Именно по этому, по словам мужчины, решили отомстить Листьеву.

"Но коль скоро он был другом Татьяны Дьяченко, то есть дочери Ельцина, понятно, что даже такое ему сошло с рук", - подчеркнул он.

Обратим внимание, что Листьев был убит 1 марта 1995 года в возрасте 38 лет. Трагедия произошла в подъезде дома, в котором он жил. Убийца попал ему в предплечье и голову.

Напомним, недавно в Ровенской области перезахоронили останки бойца АТО, погибшего четыре года назад.

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