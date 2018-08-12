"Навіть таке зійшло з рук": через 23 роки озвучено ймовірного "замовника" Владислава Лістьєва

Ілюстративне фото: Влад Лістьєв (instagram.com/listyev90)

Також озвучено ймовірну причину розправи

Друг загиблого російського журналіста Владислава Лістьєва Дмитро Захаров озвучив ймовірне ім'я і причину вбивства чоловіка. Про це повідомляє російське ЗМІ "360".

"Мотивом вбивства Лістьєва став оголошений ним за підтримки гендиректора телеканалу ОРТ "мораторій на рекламу". Через це Лістьєву часто стали погрожувати телефонувати і казати про те що його скоро вб'ють якщо все не повернеться "на круги своя". Він же ніколи не звертав уваги на погрози, він був упевнений у своїй недоторканності" і всерйоз їх не сприймав. Саме це його і згубило", - сказав він.

Більш того, за словами Захарова, бюджет ОРТ на рекламу в ті часи становив 250 тисяч доларів, які в кінцевому підсумку повинні були дістатися олігархові Борису Березовському. Саме тому, за словами чоловіка, було вирішено помститися Лістьєву.

"Але якщо він був другом Тетяни Дьяченко, тобто дочки Єльцина, зрозуміло, що навіть таке йому зійшло з рук", - підкреслив він.

Звернемо увагу, що Лістьєв був убитий 1 березня 1995 року у віці 38 років. Трагедія сталася в під'їзді будинку, в якому він жив. Вбивця потрапив йому в передпліччя і голову.

Нагадаємо, нещодавно у Рівненській області перепоховали останки бійця АТО, загиблого чотири роки тому.

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