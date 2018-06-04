"Даже не торгуясь": Бабченко жестко ответил РФ на предложение дать интервью

За интервью он попросил 50 тысяч долларов

Журналист Аркадий Бабченко жестко ответил российскому СМИ, которое согласилось заплатить ему 50 тысяч долларов за эксклюзивное интервью. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Facebook.

"Давайте так: пятьдесят штук баксов - и эксклюзивное интервью ваше. Я безумно устал. Я выжат полностью. Последние пару дней я был на грани нервного срыва. Пожалуйста, не дергайте меня. Дайте ожить. Спасибо", - сказал он.

Чуть позже Бабченко уточнил, что российское СМИ согласилось заплатить ему необходимую сумму средств, однако интервью им давать он категорически отказался.

"Знаете, кто согласился первым? Сразу? Даже не торгуясь? Телеканал "Россия". Так вот, друзья мои. Если вы до сих пор так ничего еще и не поняли, скажу вам простыми словами - предложение только для СМИ, а не для пропагандонов, засуньте свои деньги и идите далеко, и даже не думайте мне писать ни с какими своими кровавыми деньгами - так доступно? А на ваш телеканал я, безусловно, обязательно приеду. Только попозже. И на "Абрамсе". И не для интервью", - подчеркнул журналист.

Фото: скриншот поста (facebook.com/babchenkoa)

Кстати, официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что российский журналист Аркадий Бабченко – жертва СБУ. Она также заявила, что его убили. Об этом Захарова сказала в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия 1", пишут росСМИ.

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