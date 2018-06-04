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"Навіть не торгуючись": Бабченко жорстко відповів РФ на пропозицію дати інтерв'ю

STYLERLIFE        04.06.2018 - 22:08
Фото: Аркадій Бабченко (РБК-Україна)
Фото: Аркадій Бабченко (РБК-Україна)

За інтерв'ю він попросив 50 тисяч доларів

Журналіст Аркадій Бабченко жорстко відповів російському ЗМІ, яке погодилося заплатити йому 50 тисяч доларів за ексклюзивне інтерв'ю. Відповідний пост він розмістив на своїй сторінці в Facebook.

"Давайте так: п'ятдесят штук баксів - і ексклюзивне інтерв'ю ваше. Я дуже втомився. Я вичавлений повністю. Останні пару днів я був на межі нервового зриву. Будь ласка, не смикайте мене. Дайте ожити. Спасибі", - сказав він.

Трохи пізніше Бабченко уточнив, що російське ЗМІ погодилося заплатити йому необхідну суму коштів, однак їм давати інтерв'ю він категорично відмовився.

"Знаєте, хто погодився першим? Відразу? Навіть не торгуючись? Телеканал "Росія". Так от, друзі мої. Якщо ви до цих пір так нічого і не зрозуміли, скажу вам простими словами - пропозиція тільки для ЗМІ, а не для пропагандонів, засуньте свої гроші й йдіть далеко, і навіть не думайте мені писати ні з якими своїми кривавими грошима - так доступно? А на ваш телеканал я, безумовно, обов'язково приїду. Тільки пізніше. І на "Абрамсі". І не для інтерв'ю", - підкреслив журналіст.

Фото: скріншот поста (facebook.com/babchenkoa)

До речі, офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова вважає, що російський журналіст Аркадій Бабченко – жертва СБУ. Вона також заявила, що його вбили. Про це Захарова сказала в ефірі програми "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1", пишуть росСМИ.

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Теги: Бабченко, Россия, Журналіст
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