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"Де-юре - гражданская война". Глава Николаевской ОГА неоднозначно высказался о войне на Донбассе

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Николаев, Среда 18 августа 2021 17:17
"Де-юре - гражданская война". Глава Николаевской ОГА неоднозначно высказался о войне на Донбассе Фото: Виталий Ким (niklife.com.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким заявил, что боевые действия на территории Луганской и Донецкой областей де-юре - гражданская война. Де-факто - российская агрессия.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы ОГА местным журналистам.

По его словам, на Донбассе воюют граждане Украины против других граждан Украины, которые находятся под руководством России.

"Я писал это (комментарий в 2014 году, - ред.) в контексте того, что оружие в руках украинцев и украинцев (с обеих сторон конфликта, - ред.). Просто мотивация у них разная. Кто-то отстаивает российские интересы, а кто-то - украинские. Гражданство Украины, на тот момент, было в обоих (сторон конфликта, - ред.). Сейчас идет война де-юре - гражданская война. Де-факто - российская агрессия. То есть, они управляют нашими гражданами, которых мы ждем назад. Когда власть в России изменится, тогда наши граждане к нам вернутся", - сказал Виталий Ким.

Как известно, война в Донбассе началась с вторжения российских вооруженных формирований в апреле 2014 года на территорию украинского Донбасса. Конфликт имеет статус международного и является продолжением российской вооруженной агрессии против Украины.

Ряд международных организаций и стран выступили против российской агрессии в Украине.

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