ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

"Де-юре - громадянська війна". Голова Миколаївської ОДА неоднозначно висловився про війну на Донбасі

Новость на русском →
Миколаїв, Середа 18 серпня 2021 17:17
"Де-юре - громадянська війна". Голова Миколаївської ОДА неоднозначно висловився про війну на Донбасі Фото: Віталій Кім (niklife.com.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім заявив, що бойові дії на території Луганської та Донецької областей де-юре - громадянська війна. Де-факто - російська агресія.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови ОДА місцевим журналістам.

За його словами, на Донбасі воюють громадяни України проти інших громадян України, які перебувають під керівництвом Росії.

"Я писав це (коментар у 2014 році, - ред.) в контексті того, що зброя в руках українців і українців (з обох сторін конфлікту, - ред.). Просто мотивація у них різна. Хтось відстоює російські інтереси, а хтось українські. Громадянство України, на той момент, було у обох (сторін конфлікту, - ред.). Зараз відбувається війна де-юре - громадянська війна. Де-факто - російська агресія. Тобто, вони керують нашими громадянами, яких ми чекаємо назад. Коли влада в Росії зміниться, тоді наші громадяни до нас повернуться", - сказав Віталій Кім.

Як відомо, війна на Донбасі почалася з вторгнення російських збройних формувань в квітні 2014 року на територію українського Донбасу. Конфлікт має статус міжнародного і є продовженням російської збройної агресії проти України.

Ряд міжнародних організацій і країн виступили проти російської агресії в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас
LITE
Свято 18 серпня: що не можна робити в цей день, прикмети, у кого іменини
Свято 18 серпня: що не можна робити в цей день, прикмети, у кого іменини