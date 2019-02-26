Денег нет: рассказали, что делать с льготниками Укрзализныци

Фото: Укрзализныця (РБК-Украина)

Первым шагом должна стать монетизация льгот, считает Валерий Довгопол с Общественного контроля Укрзализныци

В пригородных поездах, которые десятилетиями не ремонтировали и не обновляли, много кто не платит за проезд. Также эти поезда часто используются пенсионерами, которые пользуются льготами – бесплатным проездом. Это – одна из причин, почему пригородные перевозки в Украине убыточны и, как следствие, нет денег на закупку новых вагонов.

Об этом в комментарии для Styler заявил Валерий Довгопол из Общественного контроля Укрзализныци.

"Эта проблема может решиться монетизацией льгот. Дело в том, что много пенсионеров пользуются пригородными поездами просто потому, что они бесплатные", - говорит он.

По словам эксперта, пенсионеры-льготники часто едут в Киев или другой областной центр просто для того, чтобы, например, купить продукты, ведь там они дешевле.

Фото: Монетизация льгот Укрзализныци (РБК-Украина)

"И если бы пенсионеру дали, условно, 100 гривен в месяц компенсации льгот на проезд в рамках монетизации льгот, то он несколько раз подумал бы, стоит ли ехать, преодолевать такое расстояние просто ради покупки продуктов в другом городе и платить за проезд в одну сторону, а потом еще 10 гривен - в другую. Или просто дешевле будет купить продукты у себя дома на местном рынке", - обращает внимание Валерий Довгопол.

Вопрос монетизации льгот в пригородном транспорте не раз поднимался в профильных кругах. Министерство инфраструктуры инициировало этот вопрос на уровне Кабинета Министров, но в Кабмине пока соответствующее решение не принимают. Возможно, по политическим мотивам, допускает активист.

"Недавно было принято решение по поводу монетизации льгот на проезд автомобильным транспортом, а вот монетизацию льгот железнодорожным транспортом пока не принимают", - говорит он.

Напомним, ранее появилась позитивная новость о Бориспольском экспрессе.

Также эксперт напомнил об ужасном состоянии вагонов Укрзализныци, которые уже давно остро нуждаются в обновлении и модернизации.