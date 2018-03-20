"Держится на двух волосках": на росТВ заявили о зависимости Украины от воли Путина

Журналист выступил со странной речью

Российский политолог, декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков заявил, что Украина зависит от воли Путина. Об этом он сказал в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

В студии программы обсуждали реакцию западных экспертов на итоги выборов в РФ.

"Меня печалит то, что западные эксперты или те, кого представляют нам как западных экспертов по России, или те, кто себя считают западными экспертами по России, извините, пожалуйста, несут такую же ахинею, как стоявшие здесь неоднократно так называемые украинские политологи. Но им сам Бог велел, мы на них вроде бы напали", — сказал Третьяков.

Видео: Эфир программы "60 минут" (youtube.com/60 минут)

"Порошенко, политическая власть которого держится на двух волосках, — воле президента США и воле президента России, в данном случае Путина, — вот один из этих волосков будет перерезан, и он рухнет", — добавил он.

Ранее на росТВ выдали новый фейк об Украине.

В эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" писатель Сергей Шаргунов заявил, что украинцев, которые поддерживают действия России в Крыму и на Донбассе, ставили на колени и заставляли каяться.