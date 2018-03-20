Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Тримається на двох волосках": на росТБ заявили про залежність України від волі Путіна

STYLERLIFE        20.03.2018 - 14:55
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Журналіст виступив з дивною мовою

Російський політолог, декан Вищої школи телебачення МДУ Віталій Третьяков заявив, що Україна залежить від волі Путіна. Про це він сказав в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1".

У студії програми обговорювали реакцію західних експертів на підсумки виборів у РФ.

"Мене засмучує те, що західні експерти або ті, кого представляють нам як західних експертів з Росії, або ті, хто себе вважають західними експертами з Росії, вибачте, будь ласка, несуть таку ахінею, як стояли тут неодноразово так звані українські політологи. Але їм сам Бог велів, ми на них начебто напали", — сказав Третьяков.

Відео: Ефір програми "60 хвилин" (youtube.com/60 хвилин)

"Порошенко, політична влада якого тримається на двох волосках, — волі президента США і волі президента Росії, в даному випадку Путіна, — ось один з цих волосків буде перерізано, і він впаде", — додав він.

Раніше на ростб видали новий фейк про Україні.

В ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" письменник Сергій Шаргунов заявив, що українців, які підтримують дії Росії в Криму і на Донбасі, ставили на коліна і змушували каятися.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
Переплюнули "розп'ятого хлопчика": росТБ видало нові фейки про звірства на Донбасі (відео) "ЛНР" і "ДНР" отримають свої особливі права": на росТБ заявили про федералізацію України
Теги: росТВ
Перехід на літній час 2018: коли переводити годинники українцям
Можуть не пережити ніч: українців просять врятувати від смерті лелек (фото)
У Києві зникла неповнолітня дівчина (фото)
Британці захопилися українкою, яка плаває голяка при мінусовій температурі (фото)
On Top