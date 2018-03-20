"Тримається на двох волосках": на росТБ заявили про залежність України від волі Путіна

Журналіст виступив з дивною мовою

Російський політолог, декан Вищої школи телебачення МДУ Віталій Третьяков заявив, що Україна залежить від волі Путіна. Про це він сказав в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1".

У студії програми обговорювали реакцію західних експертів на підсумки виборів у РФ.

"Мене засмучує те, що західні експерти або ті, кого представляють нам як західних експертів з Росії, або ті, хто себе вважають західними експертами з Росії, вибачте, будь ласка, несуть таку ахінею, як стояли тут неодноразово так звані українські політологи. Але їм сам Бог велів, ми на них начебто напали", — сказав Третьяков.

Відео: Ефір програми "60 хвилин" (youtube.com/60 хвилин)

"Порошенко, політична влада якого тримається на двох волосках, — волі президента США і волі президента Росії, в даному випадку Путіна, — ось один з цих волосків буде перерізано, і він впаде", — додав він.

Раніше на ростб видали новий фейк про Україні.

В ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" письменник Сергій Шаргунов заявив, що українців, які підтримують дії Росії в Криму і на Донбасі, ставили на коліна і змушували каятися.