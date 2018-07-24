"Дети отвечают за грехи своих родителей": харьковские врачи придумали дикое объяснение болезням

Фото: РБК-Украина

На доске объявлений появилось странное объявление

В Харькове в эндокринологическом диспансере появились странные брошюры о том, что детские болезни появляются из-за грехов их родителей. Соответствующие фото опубликовала активистка Елена Вишня на своей странице в Facebook.

Фото: Объявление в эндокринологическом диспансере (facebook.com/OlenaVyshnia)

"Думала есть предел, а нет, ошибалась... Это уже запредел. Это не отрывки рукописей средневековья. Это харьковский эндокринологический диспансер. Ну а на розовой бумажке, лично я, читаю и скрытую угрозу в формулировке текстовочки. Если вы не знали, то вот оказывается почему у деток диабет - это грехи и карма семи поколений... А лечим мы диабет... нет, не инсулином,а .... изменением-верований-родных-и-близких - *ля", - сказано в подписи.

Фото: Объявление в эндокринологическом диспансере (facebook.com/OlenaVyshnia)

В брошюрах указано, что болезни сигнализируют о нарушении равновесия.

"Если у вас болеют дети, помните: "Дети отвечают за грехи своих родителей, отрабатывая карму за 7 предыдущих поколений", - сказано в них.

Скрншот поста (facebook.com/OlenaVyshnia)

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