"Діти відповідають за гріхи своїх батьків": харківські лікарі придумали дике пояснення хвороб

Фото: РБК-Україна

На дошці оголошень з'явилося дивне оголошення

У Харкові в ендокринологічному диспансері з'явилися дивні брошури про те, що дитячі хвороби з'являються через гріхи їх батьків. Відповідні фото опублікувала активістка Олена Вишня на своїй сторінці в Facebook.

Фото: Оголошення в ендокринологічному диспансері (facebook.com/OlenaVyshnia)

"Думала є межа, а немає, помилялася... Це вже занадто. Це не уривки рукописів середньовіччя. Це харківський ендокринологічний диспансер. Ну а на рожевої папірці, особисто я, читаю і приховану загрозу в формулюванні текстовочкі. Якщо ви не знали, то ось виявляється чому у діток діабет - це гріхи і карма семи поколінь... а лікуємо ми діабет... ні, не інсуліном, а... зміною-вірувань-рідних-і-близьких - *ля", - сказано в підписи.

Фото: Оголошення в ендокринологічному диспансері (facebook.com/OlenaVyshnia)

У брошурах зазначено, що хвороби сигналізують про порушення рівноваги.

"Якщо у вас хворіють діти, пам'ятайте: "Діти відповідають за гріхи своїх батьків, відпрацьовуючи карму за 7 попередніх поколінь", - сказано в них.

Скрншот поста (facebook.com/OlenaVyshnia)

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