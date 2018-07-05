"Я не хочу иметь бороду": как дети-трансгендеры блокируют половое созревание

Ежегодно около 300 детей в Великобритании принимают гормональные препараты для задержки полового созревания

Команда британской журналистки Виктории Дербишир уже несколько лет наблюдают за детьми-трансгендерами в Великобритании. Согласно их показателям, более 300 детей в год начинают курс приема препаратов, которые блокируют половое созревание. Об этом сообщает BBC.

Подобное лечение, согласно утверждению NHS (англ. National Health Service – Национальная Служба Здравоохранения), доступное детям до 16 лет, призвано приостановить начало полового созревания. Это дает подросткам время для того, чтобы определиться с выбором пола на всю жизнь.

Уже 4 года команда Виктории Дербишир работает с девушками-транссексуалами – Лили и Джесикой. Недавно они провели вмести с детьми и их родителями один день в лагере для трансгендеров, и взяли у них интервью.

В сентябре Джессика собирается перейти в среднюю школу; сейчас ей ежемесячно делают инъекцию, блокирующую половое созревание. Эти препараты приостанавливают выработку половых гормонов, останавливая развития груди, изменения голоса и рост волос на теле. Стоит отметить, что физически все процессы обратимы, но врачи не гарантируют стабильное психическое состояние.

"Я рада, что мне делают эти инъекции, потому что теперь на моем лице не будут расти волосы. Я не хочу иметь бороду – я девочка", - уверенно заявила журналистам 11-летняя Джессика. Когда ей говорят, что это всего лишь "возрастной каприз" и что она его "перерастет", девочка невозмутимо отвечает, что это "грубо".

"Я не знаю, радоваться мне или плакать", - рассказывает журналистам мама девочки-трансгендера: "Я понимаю, что все процессы могут быть обратимы. Но для меня это (инъекции, которые остановили рост волос на лице Джессики) окончательное подтверждение того, что это конец моего сына Джеймса. Самое главное – чтобы наш ребенок был счастлив. Поэтому не годится заставлять его быть тем, кем он быть не хочет".

Другой девочке – Лили сейчас 10 лет и она заканчивает учебу в начальной школе. Ее решение по смене пола не вызвало бурных реакций в школе, за исключением нескольких обидных колкостей в стиле "тебе никогда не стать настоящей женщиной" от одного мальчика.

Родители Лили прикладывают много усилий, чтобы помочь ей адаптироваться к новой жизни и учат спокойно реагировать на негативные замечания. "Чтобы защитить своего ребенка, как мать я должна сделать все от меня зависящее. Общаться с ней, чтобы она знала, как отвечать на эти комментарии. А еще я должна пообщаться с родителями того одноклассника, чтобы они помогли своему ребенку понять, что происходит", - объясняет мама девочки.

По словам Лили, в этой некомфортной ситуации за нее вступились друзья, но слышать такое в любом случае неприятно.

По данным исследования, большая половина трансгендеров подвергаются насилию на почве ненависти. И такое отношение к людям, сменившим свой пол, наблюдается не только за рубежом, но и в Украине.

Кстати, девушка-трансгендер примет участие в конкурсе Мисс Вселенная.

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