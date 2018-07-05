"Я не хочу мати бороду": як діти-трансгендери блокують статеве дозрівання

Щорічно близько 300 дітей у Великій Британії приймають гормональні препарати для затримки статевого дозрівання

Команда британської журналістки Вікторії Дербішир вже кілька років спостерігає за дітьми-трансгендерами у Великій Британії. Згідно їх показникам, більше 300 дітей на рік починають курс прийому препаратів, які блокують статеве дозрівання. Про це повідомляє BBC.

Подібне лікування, згідно з твердженням NHS (англ. National Health Service – Національна Служба охорони Здоров'я) доступне дітям до 16 років, покликане припинити початок статевого дозрівання. Це дає підліткам час для того, щоб визначитися з вибором статі на все життя.

Вже 4 роки команда Вікторії Дербішир працює з дівчатами-транссексуалами – Лілі і Джесікою. Нещодавно вони провели разом з дітьми та їх батьками один день у таборі для трансгендерів, і взяли у них інтерв'ю.

У вересні Джессіка збирається перейти в середню школу; зараз їй щомісяця роблять ін'єкцію, яка блокує статеве дозрівання. Ці препарати припиняють вироблення статевих гормонів, зупиняючи розвиток грудей, зміну голосу і ріст волосся на тілі. Варто відзначити, що фізично всі процеси оборотні, але лікарі не гарантують стабільний психічний стан.

"Я рада, що мені роблять ці ін'єкції, тому що тепер на моєму обличчі не будуть рости волосся. Я не хочу мати бороду – я дівчинка", - впевнено заявила журналістам 11-річна Джесіка. Коли їй кажуть, що це всього лише "вікової каприз" і що вона "переросте", дівчинка незворушно відповідає, що це "грубо".

"Я не знаю, радіти мені чи плакати", - розповідає журналістам мама дівчинки-трансгендера: "Я розумію, що всі процеси можуть бути оборотними. Але для мене це (ін'єкції, які зупинили ріст волосся на обличчі Джесіки) остаточне підтвердження того, що це кінець мого сина Джеймса. Найголовніше – щоб наша дитина була щасливою. Тому не годиться змушувати її бути тим, ким вона бути не хоче".

Іншій дівчинці – Лілі зараз 10 років і вона закінчує навчання в початковій школі. Її рішення по зміні статі не викликало бурхливих реакцій в школі, за винятком кількох образливих жартів в стилі "тобі ніколи не стати справжньою жінкою" від одного хлопчика.

Батьки Лілі прикладають багато зусиль, щоб допомогти їй адаптуватися до нового життя і вчать спокійно реагувати на негативні зауваження. "Щоб захистити свою дитину, як мати я повинна зробити все від мене залежне. Спілкуватися з нею, щоб вона знала, як відповідати на ці коментарі. А ще я повинна поспілкуватися з батьками того однокласника, щоб вони допомогли своїй дитині зрозуміти, що відбувається", - пояснює мама дівчинки.

За словами Лілі, в цій некомфортній ситуації за неї заступилися друзі але чути таке в будь-якому випадку, неприємно.

За даними дослідження, більша половина трансгендерів зазнають насильства на підгрунті ненависті. І таке ставлення до людей, що змінили свою стать, спостерігається не тільки за кордоном, але і в Україні.

До речі, дівчина-трансгендер візьме участь в конкурсі Міс Всесвіт.

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