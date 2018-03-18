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Интервью

Детский сад ужасов на Прикарпатье: малышей кормили просроченными продуктами (видео)

STYLERLIFE        18.03.2018 - 11:46
Фото: Мыши на кухне (Коллаж РБК-Украина)
Фото: Мыши на кухне (Коллаж РБК-Украина)

Родители требуют увольнения всех виновных

Родители детей в селе Яблонька Богородчанского района Ивано-Франковской области жалуются на антисанитарные условия в детском саду. Об этом сообщают "Факты".

В детский садик села Яблонька на Прикарпатье ходит около полсотни детей. Родители утверждают, что на качество еды дети жалуются часто. Кроме того, малыши сообщали родителям, что у них болят животы.

Поначалу большинство родителей не воспринимали эти жалобы серьезно, так как многие малыши капризничают в отношении еды. Но ситуация изменилась после того, как одна из работниц детского сада анонимно рассказала о том, что происходит на кухне заведения.

Женщина сообщила, что в кладовке вонь и повсюду расставлены мышеловки, так как там много мышей, которые уничтожают продукты. Мешки с крупами, которые стоят в этой кладовке уже просроченные или на них нет даты изготовления. У чая, который заваривают малышам, срок годности истек три года назад.

Журналисты, которые приехали пообщаться с руководством детского сада, заведующую на месте не застали. Родители сообщили, что она часто уезжает за границу, предположительно – работать.

Кухня детского сада выглядит чисто, хотя мышеловки повсюду расставлены. Повара на кухне оправдываются и сообщают, что готовят из того, что им выдают со склада, к которому они доступа не имеют.

"Завхоз получает продукты, а медсестра пишет меню, а потом продукты выдают на кухню, а мы готовим", - рассказала повар детского сада.

В холодильниках почти пусто. Нет ни масла, ни сыра, ни яиц, лишь повидло. Морозильная камера забита замороженными куриными голенями. Сертификаты качества и накладные на продукты отсутствуют. Десятки прогрызенных мешков с макаронами, мукой и кашами до сих пор стоят на складе, но работники детского сада утверждают, что их уже списали.

Медсестра, которая отвечает за качество питания в детском саду, с журналистами общаться отказалась.

Предварительные выводы санитарно-эпидемиологической станции, которая проинспектировала детский сад, появятся только через полторы недели. С этими результатами родители смогут обратиться в управление образования. Тем, кто отвечает в детсаде за питание – грозит увольнение.

Видео: Детский сад с. Яблонька (YouTube/"Факти.ICTV")

Кстати, киевские дошкольники будут посещать детсад со своими предметами гигиены.

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Теги: дети, питание, детсад
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