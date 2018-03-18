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Дитячий садок жахів на Прикарпатті: малюків годували простроченими продуктами (відео)

STYLERLIFE        18.03.2018 - 11:46
Фото: Миші на кухні (Колаж РБК-Україна)
Фото: Миші на кухні (Колаж РБК-Україна)

Батьки вимагають звільнення всіх винних

Батьки дітей у селі Яблунька Богородчанського району Івано-Франківської області скаржаться на антисанітарні умови в дитячому саду. Про це повідомляють "Факти".

В дитячий садок села Яблунька на Прикарпатті ходить близько півсотні дітей. Батьки стверджують, що на якість їжі діти часто скаржаться. Крім того, малюки повідомляли батькам, що у них болять животи.

Спочатку більшість батьків не сприймали ці скарги серйозно, так як багато малюків вередують щодо їжі. Але ситуація змінилася після того, як одна з працівниць дитячого садка анонімно розповіла про те, що відбувається на кухні закладу.

Жінка повідомила, що в коморі сморід і всюди розставлені мишоловки, так як там багато мишей, які знищують продукти. Мішки з крупами, які стоять у цій коморі вже прострочені або на них немає дати виготовлення. У чаю, який заварюють малюкам, термін придатності минув три роки тому.

Журналісти, які приїхали поспілкуватися з керівництвом дитячого садка, завідуючу на місці не застали. Батьки повідомили, що вона часто виїжджає за кордон, імовірно – працювати.

Кухня дитячого садку виглядає чисто, хоча мишоловки всюди розставлені. Кухарі на кухні виправдовуються і повідомляють, що готують з того, що їм видають зі складу, до якого вони не мають доступу.

"Завгосп отримує продукти, а медсестра пише меню, а потім видають продукти на кухню, а ми готуємо", - розповіла кухар дитячого саду.

В холодильниках майже порожньо. Немає ні масла, ні сиру, ні яєць, лише повидло. Морозильна камера забита замороженими курячими гомілками. Сертифікати якості та накладні на продукти відсутні. Десятки погризених мішків з макаронами, борошном і кашами до цих пір стоять на складі, але працівники дитячого садка стверджують, що їх вже списали.

Медсестра, яка відповідає за якість харчування в дитячому саду, з журналістами спілкуватися відмовилася.

Попередні висновки санітарно-епідеміологічної станції, яка проінспектувала дитячий садок, з'являться тільки через півтора тижні. З цими результатами батьки зможуть звернутися в управління освіти. Тим, хто відповідає в дитсадку за харчування – загрожує звільнення.

Відео: Дитячий садок с. Яблунька (YouTube/"Факти.ICTV")

До речі, київські студенти будуть відвідувати дитсадок зі своїми предметами гігієни.

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