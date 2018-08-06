В Днепре катер с нетрезвым капитаном врезался в ресторан

STYLER LIFE 06.08.2018 - 11:31
Фото: Катер врезался в ресторан на воде (Коллаж РБК-Украина) Фото: Катер врезался в ресторан на воде (Коллаж РБК-Украина)

Информации о пострадавших нет

В Днепре капитан катера "Аура" заехал в ресторан "Горец", который находится на Сичеславской Набережной. Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент произошел около полуночи в воскресенье, 5 августа. Капитан небольшого катера "Аура", находясь в состоянии алкогольного опьянения, на полном ходу врезался в ресторан "Горец", который стоит на воде. Очевидцы происшествия позвонили в патрульную полицию и сообщили о ДТП на воде.

В Днепре катер с нетрезвым капитаном врезался в ресторан
В Днепре катер с нетрезвым капитаном врезался в ресторан
В Днепре катер с нетрезвым капитаном врезался в ресторан
В Днепре катер с нетрезвым капитаном врезался в ресторан
 

Фото: "Информатор"

Сотрудники полиции, которые прибыли на место, поднялись на борт катера, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего. На катере они обнаружили капитана плавательного средства. Во время беседы с ним, патрульные полицейские заметили у мужчины признаки алкогольного опьянения.

По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал.

Капитану катера предложили пройти тест на драггере, но он отказался. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего разбирательства, а также составили протокол.  

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Видео: РБК-Украина

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Теги:  Днепр,  катер,  авария