У Дніпрі катер з нетверезим капітаном врізався в ресторан

Фото: Катер врізався в ресторан на воді (Колаж РБК-Україна)

Інформації про постраждалих немає

У Дніпрі капітан катера "Аура" заїхав у ресторан "Горець", який знаходиться на Січеславської Набережній. Про це повідомляє "Інформатор".

Інцидент стався близько півночі в неділю, 5 серпня. Капітан невеликого катера "Аура", перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, на повному ходу врізався в ресторан "Горець", який стоїть на воді. Очевидці події подзвонили в патрульну поліцію і повідомили про ДТП на воді.

Фото: "Інформатор"

Співробітники поліції, які прибули на місце, піднялися на борт катера, щоб з'ясувати всі обставини події. На катері вони виявили капітана плавзасобу. Під час бесіди з ним, патрульні поліцейські помітили у чоловіка ознаки алкогольного сп'яніння.

За попередніми даними, в результаті аварії ніхто не постраждав.

Капітанові катера запропонували пройти тест на драггері, але він відмовився. На місце події викликали слідчо-оперативну групу для подальшого розгляду, а також склали протокол.

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Відео: РБК-Україна