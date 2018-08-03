В Днепре у магазина мужчина выстрелил девушке в лицо (фото)

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Пострадавшей оказали помощь медики "скорой"

В Днепре возле магазина неизвестный выстрелил 26-летней девушке в правую щеку. Инцидент произошел в четверг, 2 августа. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Почему неизвестный стрелял девушке в лицо – было непонятно.

На место происшествия прибыли врачи скорой медицинской помощи. Отмечается, что жизни пострадавшей ничего не угрожает.

"Событие произошло 2 августа около 12:30 возле минимаркета на улице Антипа Синявского города Днепра. Сейчас полиция отрабатывает территорию, опрашивает свидетелей и устанавливает личность злоумышленника, который стрелял в женщину", – сообщили в полиции.

Специалисты проводят баллистическую экспертизу, по результатам которой будет определено оружие и другие обстоятельства преступления.

Фото: dp.npu.gov.ua

Следователи Шевченковского ОП Днепра открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Стоит отметить, что злоумышленники были задержаны.

Ранее сообщалось, что в Днепре задержали мужчин, которые подстрелили девушку.

Оказалось, что 42-летний мужчина и его гость начали стрелять из огнестрельного оружия и открыли хаотичную стрельбу в воздух.

Напомним, в оккупированной Горловке боевики стреляли в подростков.

Первая помощь при потере сознания (видео: STYLER.rbc.ua)