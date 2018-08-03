У Дніпрі біля магазину чоловік вистрілив дівчині в обличчя (фото)

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Постраждалій надали допомогу медики "швидкої"

У Дніпрі біля магазину невідомий вистрілив 26-річній дівчині в праву щоку. Інцидент стався у четвер, 2 серпня. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

Чому невідомий стріляв дівчині в обличчя – було незрозуміло.

На місце події прибули лікарі швидкої медичної допомоги. Відзначається, що життю потерпілої нічого не загрожує.

"Подія сталося 2 серпня близько 12:30 біля мінімаркету на вулиці Антипа Синявського міста Дніпра. Зараз поліція відпрацьовує територію, опитує свідків і встановлює особу зловмисника, який стріляв у жінку", – повідомили в поліції.

Фахівці проводять балістичну експертизу, за результатами якої буде визначено зброю та інші обставини злочину.

Фото: dp.npu.gov.ua

Слідчі Шевченківського ВП Дніпра відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Варто відзначити, що зловмисники були затримані.

Раніше повідомлялося, що в Дніпрі затримали чоловіків, які вбили дівчину.

Виявилося, що 42-річний чоловік і його гість почали стріляти з вогнепальної зброї і відкрили хаотичну стрільбу в повітря.

Нагадаємо, в окупованій Горлівці бойовики стріляли у підлітків.

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