В Днепре из парка госпитализировали двух пьяных подростков (фото)

Девочек 12 и 13 лет обнаружил в неадекватном состоянии случайный прохожий

В Днепре в среду, 13 июня, в парке им. Глобы полиция задержала двух несовершеннолетних девочек в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области в соцсети Facebook.

В среду коло 21:00 на спецлинию 102 позвонил мужчина, который сообщил, что обнаружил возле парка двух девочек в грязной одежде и в неадекватном состоянии.

Фото: Несовершеннолетние употребляли спиртные напитки (facebook.com/dnipropolice)

На месте патрульные обнаружили подростков, которые имели признаки алкогольного опьянения и не совсем понятно отвечали на вопросы.

Правоохранителям удалось выяснить, что девочкам по 12 и 13 лет. Одна из несовершеннолетних - жительница Сум. По словам девочки, она приехала в гости к подруге. Патрульные вызвали скорую медицинскую помощь. Медики госпитализировали детей.

Полицейские также вызвали представителя ювенальной превенции Днепровского отделения полиции и сообщили родителям детей об инциденте.

Скриншот поста (facebook.com/dnipropolice)

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