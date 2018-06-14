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У Дніпрі з парку госпіталізували двох п'яних підлітків (фото)

STYLERLIFE        14.06.2018 - 15:43
Фото: РБК-Україна
Фото: РБК-Україна

Дівчаток 12 і 13 років виявив в неадекватному стані випадковий перехожий

У Дніпрі в середу, 13 червня, в парку ім. Глоби поліція затримала двох неповнолітніх дівчаток у стані алкогольного сп'яніння. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області в соцмережі Facebook.

У середу близько 21:00 на спецлінію 102 зателефонував чоловік, який повідомив, що виявив біля парку двох дівчаток в брудному одязі та у неадекватному стані.

 

Фото: Неповнолітні вживали алкогольні напої (facebook.com/dnipropolice)

На місці патрульні виявили підлітків, які мали ознаки алкогольного сп'яніння і не зовсім зрозуміло відповідали на запитання.

Правоохоронцям вдалося з'ясувати, що дівчаткам по 12 і 13 років. Одна з неповнолітніх - мешканка Сум. За словами дівчинки, вона приїхала в гості до подруги. Патрульні викликали швидку медичну допомогу. Медики госпіталізували дітей.

Поліцейські також викликали представника ювенальної превенції Дніпровського відділення поліції та повідомили батькам дітей про інцидент.

Скріншот поста (facebook.com/dnipropolice)

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Теги: алкоголь, Днепр, подростки
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