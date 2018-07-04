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В Днепре ревнивая жена специально врезалась в авто мужа, чтобы отомстить за измену (фото)

STYLERLIFE        04.07.2018 - 17:49
Фото: pexels.com
Фото: pexels.com

В результате необычного ДТП никто не пострадал

В Днепре ревнивая жена устроила необычное ДТП. Об этом сообщает "Информатор".

Сообщается, что 3-го июля, около 23:00, на Набережной Заводской столкнулись кроссовер Mercedes и Chevrolet. Как выснилось позже, за рулем Chevrolet сидела супруга водителя кроссовера, которая специально въехала в машину супруга.

Фото: dp.informator.ua

В издании утверждают, что женщина хотела отомстить своему мужу за неверность. Перед этим она уже якобы написала на его автомобиле нецензурные слова, а затем решила устроить ДТП и повредить машину мужа.

Фото: dp.informator.ua

Женщина получила небольшой ушиб руки. На месте медики оказали ей первую помощь. От дальнейшей госпитализации она отказалась. Как рассказали полицейские, водители разойдутся по европротоколу.

Фото: dp.informator.ua

Ранее сообщалось, что во Львове на крыше поезда погиб 24-летний парень.

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