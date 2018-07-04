У Дніпрі ревнива дружина спеціально врізалася в авто чоловіка, щоб помститися за зраду (фото)

У результаті незвичайного ДТП ніхто не постраждав
У Дніпрі ревнива дружина влаштувала незвичайну ДТП. Про це повідомляє "Інформатор".
Повідомляється, що 3-го липня, близько 23:00, на Набережній Заводській зіткнулися кросовер Mercedes і Chevrolet. Як виявилось пізніше, за кермом Chevrolet сиділа дружина водія кросовера, яка спеціально в'їхала в машину чоловіка.
Фото: dp.informator.ua
У виданні стверджують, що жінка хотіла помститися своєму чоловікові за невірність. Перед цим вона вже написала на його автомобілі нецензурні слова, а потім вирішила влаштувати ДТП і пошкодити машину чоловіка.
Фото: dp.informator.ua
Жінка отримала невеликий забій руки. На місці медики надали їй першу допомогу. Від подальшої госпіталізації вона відмовилася. Як розповіли поліцейські, водії розійдуться по європротоколу.
Фото: dp.informator.ua
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