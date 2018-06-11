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В Днепре спасли жизнь молодого лейтенанта, раненого на Донбассе

STYLERLIFE        11.06.2018 - 21:40
Фото: facebook.com/DPSUkraine
Фото: facebook.com/DPSUkraine

Парень получил тяжелые травмы после взрыва мины

В Днепре спасли жизнь старшему лейтенанту Александру, который подорвался на мине. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный врач клинической областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

Рыженко рассказал, что раненный старший лейтенант по имени Александр на службе в АТО с 2016 года. Парню всего 23 года.

По словам врача, Александр за свою службу разминировал сотни мин.

"8 июня в поселке Водяном мина оказалась хитрее. После взрыва молниеносно вертолетом доставлен в Мечникова", - рассказал Сергей.

Врач отметил, что парень получил множественные ранения головы, шеи лица, термические ожоги глаз, инородные тела. У военного спутанное сознание.

"Врачи-реаниматологи за два дня подготовили к операциям. Жизнь спасена. Главное – спасти будущее молодого старшего лейтенанта", - отметил Рыженко.

Он добавил, что за выходные поступило трое военных с минно-взрывными и пулевым ранениями.

Скриншот поста (facebook.com/rsa010963)

Ранее сообщалось, что в Днепре сделали операцию волонтеру, который подорвался на растяжке в Донецкой области. Спасли жизнь 25-летнему парню в Днепропетровской клинической больнице имени Мечникова. 

Операцию провел профессор Владимир Березюк. Осколки он планирует подарить волонтеру на память о войне.

Также сообщалось, что в Тернополе торжественно поздравили военных, которые вернулись из зоны АТО (видео).

Отмечается, что бригада в полном составе вернулась из зоны боевых действий в Тернополь. Батальон и дивизионы проводили ротацию ранее, а в полном составе бригада вернулась только сейчас.

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Теги: госпиталь, ранение, ООС
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