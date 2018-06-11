В Днепре спасли жизнь молодого лейтенанта, раненого на Донбассе

Парень получил тяжелые травмы после взрыва мины
В Днепре спасли жизнь старшему лейтенанту Александру, который подорвался на мине. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный врач клинической областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.
Рыженко рассказал, что раненный старший лейтенант по имени Александр на службе в АТО с 2016 года. Парню всего 23 года.
По словам врача, Александр за свою службу разминировал сотни мин.
"8 июня в поселке Водяном мина оказалась хитрее. После взрыва молниеносно вертолетом доставлен в Мечникова", - рассказал Сергей.
Врач отметил, что парень получил множественные ранения головы, шеи лица, термические ожоги глаз, инородные тела. У военного спутанное сознание.
"Врачи-реаниматологи за два дня подготовили к операциям. Жизнь спасена. Главное – спасти будущее молодого старшего лейтенанта", - отметил Рыженко.
Он добавил, что за выходные поступило трое военных с минно-взрывными и пулевым ранениями.
Скриншот поста (facebook.com/rsa010963)
Ранее сообщалось, что в Днепре сделали операцию волонтеру, который подорвался на растяжке в Донецкой области. Спасли жизнь 25-летнему парню в Днепропетровской клинической больнице имени Мечникова.
Операцию провел профессор Владимир Березюк. Осколки он планирует подарить волонтеру на память о войне.
Также сообщалось, что в Тернополе торжественно поздравили военных, которые вернулись из зоны АТО (видео).
Отмечается, что бригада в полном составе вернулась из зоны боевых действий в Тернополь. Батальон и дивизионы проводили ротацию ранее, а в полном составе бригада вернулась только сейчас.
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