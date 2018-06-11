У Дніпрі врятували життя молодого лейтенанта, пораненого на Донбасі

Хлопець отримав важкі травми після вибуху міни

У Дніпрі врятували життя старшому лейтенанту Олександру, який підірвався на міні. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив головний лікар обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.

Риженко розповів, що поранений старший лейтенант на ім'я Олександр на службі в АТО з 2016 року. Хлопцеві всього 23 роки.

За словами лікаря, Олександр за свою службу розміновував сотні хв.

"8 червня в селищі Водяному міна виявилася хитріше. Після вибуху блискавично вертольотом доставлений в Мечникова", - розповів Сергій.

Лікар зазначив, що хлопець отримав численні поранення голови, шиї особи, термічні опіки очей, сторонні тіла. У військового сплутана свідомість.

"Лікарі-реаніматологи за два дні підготували до операцій. Життя врятовано. Головне – врятувати майбутнє молодого старшого лейтенанта", - зазначив Риженко.

Він додав, що за вихідні надійшло троє військових з мінно-вибуховими і кульовим пораненням.

Скріншот поста (facebook.com/rsa010963)

Раніше повідомлялося, що в Дніпрі зробили операцію волонтеру, який підірвався на розтяжці в Донецькій області. Врятували життя 25-річному хлопцеві в Дніпропетровській клінічній лікарні імені Мечникова.

Операцію провів професор Володимир Березюк. Осколки він планує подарувати волонтеру на пам'ять про війну.

Також повідомлялося, що в Тернополі урочисто привітали військових, які повернулися із зони АТО (відео).

Наголошується, що бригада в повному складі повернулася із зони бойових дій в Тернопіль. Батальйон і дивізіони проводили ротацію раніше, а в повному складі бригада повернулася тільки зараз.

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