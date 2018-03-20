В Днепропетровской области во дворе дома неделю стоит гроб с телом

Женщина умерла еще 14 марта

В Днепропетровской области в городе Каменское во дворе жилого дома неделю стоит гроб с телом. Соседи жалуются, что неприятный запах уже начал распостраняться в округе. Об этом сообщает "Событие".

По словам местных жителей, в гробу находится тело родственницы семьи ромов, проживающих в доме №31 по улице Дальней. Женщина умерла еще 14 марта, но до сих пор ее тело не могут предать земле.

Фото: Гроб стоит неделю в Каменском (sobitie.com.ua)

20 марта гроб укрыли зеленой клеенкой. Семья, проживающая в одной из квартир дома, подтвердила, что тело внутри гроба действительно принадлежит их родственнице.

Лариса Янковна умерла 14 марта, однако по словам ее родных, тело во дворе находится не более 5 дней.

Семья объяснила, что гроб стоит так долго во дворе, так как все это время они собирали деньги на погребение, которое должно пройти в Днепре.

Родственница усопшей сообщила, что погребение в областном центре обойдется в 25 тысяч гривен. Такой суммы у семьи до сих пор не было.

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